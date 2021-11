Steuerzahlerbund Teure Planungsfehler beim Breitbandausbau im Landkreis Bautzen

Am Beispiel Steinigtwolmsdorf werde die Misere besonders deutlich, so der Steuerzahlerbund. Das Garten- und Wochenendhausgebiet Ringenhain habe eine Anbindung an das Breitbandnetz erhalten, obwohl in dem Gebiet laut Bebauungsplan dauerhaftes Wohnen unzulässig und die Förderfähigkeit nicht gegeben sei. Grundstücke innerorts seien dagegen vergessen oder ausgeklammert worden.

Den Negativpreis "Schleudersachsen" vergibt der Steuerzahlerbund Sachsen in diesem Jahr für die Verleihung des sächsischen Verdienstordens an den Molkerei-Unternehmer Theo Müller. In einer Abstimmung entschieden sich rund 37 Prozent von 4.000 Bürgerinnen und Bürgern, dass die Ordensübergabe die ärgerlichste Steuerverschwendung des Jahres in Sachsen war. Das teilte der Steuerzahlerbund mit. Die Auszeichnung Müllers war in der Landespolitik heftig umstritten. Unabhängig davon seien aber auch die Umstände der Ordensübergabe für den sächsischen Steuerzahler "mehr als ärgerlich", hieß es. Angeführt von Ministerpräsident Michael Kretschmer sei eine 15-köpfige Delegation dafür in die Schweiz gereist. Mitsamt einem Oboen-Quartett der Staatskapelle Dresden und Wein von Schloss Proschwitz habe die Ordensübergabe in Zürich mindestens 20.000 Euro gekostet.