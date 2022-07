Das Freibad in Seifhennersdorf: Geschlossen. Das Wellness-Bad "Körse-Therme" in Schirgiswalde-Kirschau: Bis September zu. Im Juni musste das Spreebad in Bautzen für mehrere Tage dicht machen und auch die Wiedereröffnung des sanierten Jahnbads in Weißwasser stand eine Zeit lang auf der Kippe. Nicht nur in der Oberlausitz fehlt Fachpersonal für den Bäderbetrieb. Doch auf dem Land macht sich der Mangel an Schwimmmeistern besonders bemerkbar. Denn den Nachwuchs zieht es eher in die Schwimmbäder größerer Städte.