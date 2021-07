Pünktlich zum Start der Sommerferien hat die Seenlandbahn wieder ihren Betrieb aufgenommen. Sie verkehrt zum VVO-Tarif bis zum 5. September jeweils sonnabends und sonntags von Dresden bis nach Senftenberg. Abfahrt ist um 9:35 Uhr am Dresdner Hauptbahnhof. In Senftenberg kommen die Fahrgäste dann kurz vor 11 Uhr an. Der Stadthafen des Ortes ist zu Fuß innerhalb von 20 Minuten zu erreichen. Um 16:55 Uhr fährt die Bahn wieder zurück. Unterwegs macht sie in Radeberg, Kamenz und Bernsdorf sowie Wiednitz und Hosena Station.