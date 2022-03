Mehrere schwer bewaffnete Spezialkräfte der Polizei waren Mittwochabend in Kamenz wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Einsatz. Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz waren die beiden Männer offenbar auf der Straße vor einem Casino in Streit geraten. Ein 37-Jähriger wurde dabei verletzt und von einem Zeugen gefunden. Dieser rief die Rettungskräfte. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er über Nacht blieb. Über das genaue Ausmaß der Verletzungen konnte ein Polizeisprecher noch keine Angaben machen.