Die Spreestadt Bautzen zeigt sich seit Dienstag wieder von ihrer scharfen Seite, denn die Senfwochen haben begonnen. Zum 17. Mal rückt Bautzen die Würzpaste in den Mittelpunkt. Wer an Bautzen denkt, denkt an das Gelbe Elend - das unangenehme Erbe - oder an den Senf, der in Deutschland mittlerweile eine legendären Ruf hat. Unter dem Titel "So schmeckt Heimat" bieten traditionsreiche Gasthäuser bis Anfang September ausgefallene Senfgerichte an. Eine gute Gelegenheit für Feinschmecker, Senf auch mal anders zu erleben.



In der Bautzener Senfmanufaktur & Senfmuseum werden unzählige Senfsorten angeboten, die jeder Besucher auch probieren kann. Wahrscheinlich sieht so der "Senfhimmel" aus. Wirklich nah kommt man dem Senf bei einem kulinarischen Rundgang durch die Innenstadt.

Im "O Conners" beim Dom wird ein Senf-Cocktail angeboten. Gut bekomms, heißt es zu den Senfwochen. Bildrechte: Norman Paeth