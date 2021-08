Im Burghof auf der Ortenburg können sich Gäste beispielsweise ein Kabeljau-Filet an Dijon-Senf mit Romanesco-Kohl und Mandelbällchen servieren lassen. Das Gericht hat eine Auszubildende aus der Gaststätte im dritten Lehrjahr kreiert. Außerdem hat Restaurantleiter Jens Kazmierczak gebackene Sesameier in einer Schnittlauch-Senfsoße mit glasierten Möhrchen auf die Sonderkarte zu den Senfwochen gesetzt.

"Die Touristen wissen, dass Bautzen für Senf steht. Deshalb gehen Senfgerichte bei uns gut", berichtet Kazmierczak. Auch an heißen Sommertagen lässt der Appetit seiner Gäste auf Scharfes auf dem Teller nicht nach. Die Witterung beeinflusse die Nachfrage nach Senfgerichten kaum, hat der Lokalchef beobachtet. Deshalb steht Senffleisch auch ganzjährig im Menü des Burghofs. Zu den Senfwochen steuern Gäste sein Lokal aber bewusst an. "Die kommen zielstrebig und fragen nach der Senfkarte", berichtet Kazmierczak.

Trotz Mehraufwand eine Tradition bewahrt

Diese Karte zusammenzustellen, für die Senfwochen Extra-Gerichte ins Menü zu nehmen, das bereite den Restaurant-Angestellten aber zusätzliche Arbeit, sagt Jens Kazmierczak – wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie keine leichte Aufgabe. Denn die Kellner und Köche hätten wegen Personalnot sowieso schon viel zu tun. Wo andere Gaststätten deswegen Schließtage einführen mussten, bekommt es Kazmierczaks Team aber noch hin, täglich zu Mittags- und Abendtisch Gäste zu bewirten. Den Mehraufwand für die Senfwochen nahm Kazmierczak in Kauf. "Wir dürfen die Traditionsgeschichte der Senfwochen nicht aussterben lassen", sagt er. Denn die könnten sich für die Wirte durchaus auszahlen. Die Senfwochen seien gut für den Tourismus und gut für die Stadt, erklärt Kazmierczak.

Anlaufpunkt für Liebhaber von Senfspeisen: die Bautzener Senfstube Bildrechte: Stadt Bautzen/Fouad Vollmer Das haben auch die Gründer der Bautz’ner Senfstube erkannt. In dem Senfrestaurant an der Schlossstraße, stehen ganzjährig ausschließlich Senfgerichte auf der Karte. Doch zu den Senfwochen bietet das Lokal sieben zusätzliche Speisen mit der scharfen Würzpaste an. Darunter ein Kasslersteak mit Süßkartoffelpommes und Orangen-Senfsoße und Lammrücken an Thymian-Senfsoße mit Butterbohnen und Kartoffeln.

Passende Biersorte vor allem bei Frauen beliebt

Im Restaurant Spreepension in der Fischergasse gibt’s zum Senfgericht auch das passende Getränk – das Senf-Honig-Bier der Braumanufaktur von Tobias Frenzel. Die kleine Brauerei hat die Biersorte seit 2015 im Angebot. Bis zu 50 Hektoliter davon füllt Frenzel jährlich in Flaschen. "Wir wollten ein Mitbringsel für Touristen brauen", erzählt Frenzel. So brachte der Getränkeproduzent Bautzener Brau- und Senftradition zusammen. "Dem Bier nur Senf dazuzugeben, war aber zu heftig." Deshalb kam noch der Honig ins Spiel. Eine zweite Reifung sorge für die senfige Note der Biersorte. Die eigenwillige Kreation bezeichnet Frenzel als "sehr speziell", die man den Gästen vermitteln müsse. Doch gerade zu den Senfwochen verkaufe sich das Bier gut.