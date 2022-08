Weltcups: Ottendorf-Okrilla - Ungarn - Spanien Der Weltcup in Ottendorf wird vom 26. bis zum 28. August in Ottendorf-Okrilla am Wachberg ausgetragen. Das Internationale Sachsen-Matchplay-Turnier wird von der WFGA (World Footballgolf Association) - dem Weltverband - ausgetragen.



Die nächsten Turniere finden im September in Ungarn und im Oktober in Spanien statt.