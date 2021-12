Die BASF Schwarzheide GmbH ist seit 1990 Teil der BASF-Gruppe. Nach eigener Aussage stellen mehr als 2.000 Mitarbeiter am Produktionsstandort in der Lausitz Chemiespezialitäten her. Die Produktpalette umfasst Polyurethan-Grundprodukte und -Systeme, Pflanzenschutzmittel, Wasserbasislacke, Technische Kunststoffe, Schaumstoffe, Dispersionen, Laromere und ab 2022 auch Batteriematerialien.



Die BASF Schwarzheide GmbH trägt in der Region zur Ausbildung und Ansiedlung bei. Mehr als ein Dutzend angesiedelte Firmen profitieren von den vielseitigen Synergieeffekten des Chemiestandortes.