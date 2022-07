An etlichen komme ich schon auf dem Weg zum Markt am Rathaus vorbei. Am Lauenturm zum Beispiel, dem ältesten aller Türme. Prächtige Bürgerhäuser rund ums Rathaus – das macht schon etwas her! Schaut ihr nach ganz oben am Rathaus, neben die Uhr, entdeckt ihr einen kleinen Knubbel – ein Türkenturban! Achtung – Funfact: Er erinnert daran, dass 1613 die Türken NICHT bis nach Bautzen kamen… Wichtiger Hinweis: Auf der Rückseite des Rathauses ist eine öffentliche Toilette! Und es gibt natürlich einen Rathausturm. Direkt daneben ist die Tourist-Information, in der man z.B. kostenlos einen praktischen kleinen Stadtplan bekommt.