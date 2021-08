Alle Parcours im Hochseilgarten in Bautzen starten in einem großen Treppenhaus im Zentrum der Anlage.

Alle Parcours im Hochseilgarten in Bautzen starten in einem großen Treppenhaus im Zentrum der Anlage.

Alle Parcours im Hochseilgarten in Bautzen starten in einem großen Treppenhaus im Zentrum der Anlage. Bildrechte: MDR/Jens Czerwinka

Am Eingang zum Hochseilgarten am Bautzener Stausee empfängt mich Malte. Seit fünf Jahren betreibt er mit Jan den Kletterpark. Bevor es los geht, erhalte ich eine zehnminütige Einweisung per Video. Dort werden alle sicherheitsrelevanten Dinge einfach und verständlich erklärt. Noch schnell den Ehering runter vom Finger und die Uhr ins Schließfach gelegt. Dann kann es losgehen. Ich schlüpfe in den bunten Klettergurt, der mit einer grünen Sicherheitsleine verbunden ist und setze mir den knallgelben Schutzhelm auf. Erst mal langsam angehen, sagt Malte und empfiehlt mir zu Beginn den weißen Parcours. Sechs Übungen in drei Metern Höhe mit einem leichten Schwierigkeitsgrad.