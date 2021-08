In der Kolonie Erika in Laubusch liegen rund 19.000 Quadratmeter Abrissflächen brach. Die ehemalige Bergarbeitersiedlung hat innerhalb der vergangenen zwei Jahrzehnte fast die Hälfte ihrer Einwohner verloren. Nur noch rund 450 Männer und Frauen leben hier. Vom früheren Charme ist wenig übrig. Von den noch 70 Wohnhäusern stehen mehr als ein Fünftel leer.

Zwei studentische Entwürfe

Wie können Baulücken in der historischen Gartenstadt wieder geschlossen werden? Wie könnten zeitgemäße Wohngebäude aussehen, die dort neu gebaut werden könnten? Welche Eigentumsformen und welche Finanzierung sind denkbar? Diesen Fragen widmeten sich im zurückliegenden Semester Studierende von drei Hochschulen.

Zwei Masterstudenten der Architektur an der Universität Erfurt haben Entwürfe für Neubauten in der früheren Arbeiterkolonie erarbeitet. Beide Studenten haben sich dafür unabhängig voneinander eine Baulücke am Kulturhaus ausgesucht. "Allein das ist schon toll, weil wir diese Lücke alle übersehen haben", sagt der Leiter des Projekts "Lausitzer Gartenstadt 2030" Mathias Priebe. Lückenschluss hinterm Kulturhaus: Wo heute nur eine Garage steht, stellt sich Johannes Raible eine Bebauung mit einem visionären Gebäudekomplex vor. Bildrechte: Johannes Raible

Eine Inklusionswerkstatt für die Mitte der Kolonie

Der Entwurf von Philipp Milosevic sieht vor, dort eine Inklusionswerkstatt zu errichten, in der Textilverarbeitung, Holz- und Gartenbau betrieben werden könnten. Passend zum Lausitzer Seenland kann sich Milosevic hier auch die Fertigung von Segelbooten vorstellen. "Die Siedlung gab es früher für das Werk und jetzt sollte sich das umdrehen, also dass das Werk für die Siedlung da ist", beschreibt Milosevic seinen Ansatz. Die einstige Brikettfabrik stand separiert außerhalb der Kolonie. Milosevic dagegen holt einen Ort der Arbeit mitten in die Gartenstadt und will damit das Ortszentrums beleben. Denn öffentliche Orte seien in Laubusch gebe es zwar viele, es sei aber kaum sichtbar, wenn sich etwas darin abspielt. Die Inklusionswerkstatt von Milosevic kann dagegen durch große Falt-Glastüren in der Fassade geöffnet werden. So könnte der Betrieb auch nach draußen verlagert werden.

Philipp Milosevic stellt rund 30 Interessierten in Laubusch seinen Entwurf für ein Erika-Haus vor. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank Charakteristisch für die Arbeiterkolonie sei, dass sich das Leben überwiegend nicht auf der Straße, sondern hinter den Häusern zwischen Wohn- und Nebengebäude und dem Garten dahinter abspielt, analysiert Milosevic. Die Wohnhauseingänge liegen straßenabgewandt. Der Ort der Begegnung war die Fabrik, das Zuhause sollte Privatsphäre bieten. Neubauten sollten künftig mehr Austausch unter den Bewohnern der Siedlung ermöglichen, empfiehlt der 29-Jährige. Deshalb ist auch eine Erika-Tafel Teil seines Entwurfs – eine Art Sommerküche zwischen Kulturhaus und Inklusionswerkstatt, die die Bewohnerinnen und Bewohner des Ortes bei privaten und öffentlichen Feiern zusammenbringen soll.

Dass in der Kolonie Erika vielerorts gemeinschaftlich in Mehrfamilienhäusern mit Hofbereichen gewohnt wird, sieht Architekturstudent Johannes Raible als Pfund. Auch das öffentliche Wegenetz der Kolonie sei etwas Besonderes. "Diese Stärke gilt es herauszuarbeiten und nicht etwas komplett Anderes zu machen", betont Raible. Damit der neue Typ Erika-Haus für junge Familien aus Großstädten interessant wird, schlägt Raible den Bau modularer Wohngebäude vor. Sie sollen Wohnen, Arbeiten und landwirtschaftliche Selbstversorgung auf einem Grundstück ermöglichen. Das Thema Ernährung habe sich angeboten, weil die Kolonie Erika Flächen vorzuweisen hat, auf denen in den nächsten zehn Jahren keine Wohnbebauung entstehen werde, so Raible. "Als Zwischennutzungskonzept bietet es sich an, eine solidarische Landwirtschaft zu integrieren. Damit könnte ein identitätsstiftendes Thema für die Hausgemeinschaft entstehen", erklärt der 30-Jährige.

Sein Entwurf setzt auf eine Holzskelettbauweise. Damit ließen sich Wandelemente leicht verschieben und Raumgrößen sich wandelnden Lebenssituationen anpassen. Laubengänge ringsum sollen "einen fließenden Übergang zwischen Innen und Außen schaffen". Auf den Etagen sind im Entwurf ein Coworking-Space, Gewächshaustürme und Gastronomie vorgesehen. Ein Flachdach, auf dem auch Beete angelegt werden könnten, soll einen Kontrast zu den Satteldächern der Bestandsbebauung schaffen. "Es geht darum, sichtbar zu machen, dass etwas Neues entsteht", erklärt Johannes Raible. Wenn die Gartenstadt als Wohnstandort beliebt wird, müsste die Siedlung nur erweitert und ergänzt werden. Weil in den vergangenen Jahren eher Bevölkerung abgewandert ist, gehe es nun aber darum, etwas Neues anzubieten, um neue Bewohner anzusprechen. Im Entwurf eines modularen Wohngebäudes von Johannes Raible sollen Flächen zwischen den Häusern für die landwirtschaftliche Selbstversorgung genutzt werden. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank

Integration von Wohnen und Arbeiten in einem Gebäude

Den Ansatz Wohnen und Arbeiten an einen Platz zu bringen, gefällt Kerstin Sauer, Vorstandsmitglied der Wohnungsgenossenschaft Laubusch. "Solche Dinge wird man in Zukunft sicher versuchen umzusetzen, weil sie den Ort beleben", sagt Sauer. Ansätze in diese Richtung habe es in Laubusch bereits gegeben. Über die Zeit seien sie aber verloren gegangen. Heute sind im Bestand der Wohnungsgenossenschaft nur wenige Büros, Praxen und Geschäfte eingerichtet. "Kleingewerbe anzusiedeln, wo es sich anbietet. Das ist ein guter Gedanke", nimmt Sauer aus der Präsentation mit. Auch dafür, dass bei einer Neubebauung der Abrissflächen an der Oststraße mitunter kühne Entwürfe umgesetzt werden, zeigt sich Kerstin Sauer offen. "Es sollte nur keine individualisierte Lösung entstehen, dass jeder seinen eigenen Stil baut."

Wie sich Neubauten im Ort finanzieren lassen, haben Studierende der Immobilienwirtschaft aus Heidelberg untersucht. Sie kommen zum Schluss: Der Bau von Modulhäusern rechnet sich für renditeorientierte Investoren in Laubusch nicht. "Investorenmodelle werden hier auch in den nächsten zehn, 15 Jahren nicht gefragt sein", fasst Professor Thomas Glatte von der Hochschule Fresenius Heidelberg zusammen. Die Wohnungsgenossenschaft müsse sich deshalb an Bauwillige wenden, die selber hier wohnen wollen. Dabei trete sie aktuell aber noch zu zurückhaltend auf, hat Glatte beobachtet. Die Qualitäten der Siedlung und ihres Umfelds müssten selbstbewusster vermarktet werden, sagt der Experte. Die Region habe eine ganze Menge entwickelt, was man stolz zeigen könne.