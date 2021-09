Als Matej Zieschwauck im Juli seine E-Mails durchschaute, traute er seinen Augen kaum. Eine Fernsehproduktionsfirma hatte ihn angefragt, ob seine Band "Astronaut" sich vorstellen könnte, am 4. August nach München zukommen. Es gehe um einen Auftritt in der ZDF-Show "Das große Deutschland-Quiz". Dort sollten die Musiker ein Lied in sorbischer Sprache spielen. Zieschwauck informierte sofort seine Bandmitglieder und es wurde gemeinsam darüber debattiert. Nach einer Nacht drüber schlafen stand die Entscheidung fest: Ja wir fahren nach München.

Wir kriegen das schon hin, kommt Jungs, lass es uns machen. Matej Zieschwauck Musiker der sorbischen Band Skupina Astronawt

Am 4. August setzten sich die fünf Jungs dann ins Auto und ab ging es in Richtung München. Ziel waren die Bavaria Filmstudios. Dort angekommen, wurden sie mit offenen Armen, sagt Matej Zieschwauck. Im aufgebauten TV-Studio gab es zunächst mehrere Soundchecks. Angestellte der Produktionsfirma hätten sich um eine familiäre Atmosphäre bemüht. Immer wieder kamen sie mit den Bandmitgliedern ins Gespräch. Echte Sorben - das sorgte für großes Interesse und für viel Gesprächsstoff in den Pausen.

Der große Moment ist gekommen

Nach mehreren Stunden in den Bavaria Filmstudios, dann der große Augenblick: Matej und seine Bandkollegen betreten die Bühne. Alle Kameras sind auf sie gerichtet und sie beginnen zu spielen. Und zwar ihren Hit "Hory módre", ein Lied über die "Blauen Berge" der Oberlausitz. Es sei ein Gute-Laune-Lied, sagt Matej. Der Text ist von einem alten sorbischen Volkslied übernommen worden. Allerdings habe die Band die Melodie verändert, also eher Rap mäßig. Demnach handle der Song von der Schönheit der Oberlausitz und zeige, wie schön es ist, immer wieder zurück in die Heimat zu kommen.

Die sorbischen "Astronauten" wollen mit ihrem Auftritt im ZDF für Aufmerksamkeit auch außerhalb der Lausitz sorgen. Bildrechte: Matej Zieschwauck

Coronabedingt waren während der Aufzeichnung keine Zuschauer im Saal zugelassen. Applaus gab es trotzdem von den Anwesenden. Ihr wart das Highlight sagte ein Mitarbeiter, erzählt Matej Zieschwauck. Anwesende hätten sich über die handgemachte Musik gefreut. Nach dem Titel mussten die Bandmitglieder eine Frage an die Promis des "Deutschland-Quiz" stellen. Die Kandidaten Wigald Boning, Oliver Wnuk, Christian Tramitz und Henning Baum sollten erraten, in welcher Sprache die "Astronauten" singen. Ob einer der Prominenten die Frage beantworten konnte, wird am Samstagabend im ZDF zusehen sein. Dann wird die Sendung ausgestrahlt.

Astronauten wollen auf dem Boden bleiben