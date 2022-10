Das Sorbische Nationalensemble feiert an diesem Wochenende seinen 70. Geburtstag und die Eröffnung des neuen Anbaus. Darum soll es im ganzen Haus viel Musik und Tanz mit dem Ensemble sowie befreundeten Künstlern und Laienensembles geben, kündigten die Organisatoren an. Am Sonntag können sich Besucherinnen und Besucher beim Tag der offenen Tür alles genau ansehen.

Die Geschichte des Sorbischen Nationalensembles reicht bis ins Jahr 1952 zurück. Am ersten April fanden damals die ersten Proben des Sorbischen Volkskunst-Ensembles statt. Sie gelten als Geburtsstunde des professionellen Sorbischen Nationalensembles. Ein Jahr zuvor hatten rund 250 Mitwirkende sorbischer Volkskunstgruppen bei den III. Weltfestspielen der Jugend und Studenten in Berlin stürmischen Applaus für ihr Programm erhalten - und damit die Initialzündung gesetzt.

Die meisten Ensemblemitglieder kamen wie er in den Anfangsjahren aus der Laienbewegung. Das Ensemble avancierte zu einem der wichtigsten "Botschafter der Sorben" im In- und Ausland - mit 14.000 Gastspielen in mehr als 40 Ländern auf vier Kontinenten. Umso schmerzlicher waren zuletzt die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Mehr als 150 Auftritte mussten den Angaben zufolge abgesagt oder verschoben werden, darunter Gastspiele in China, Russland und Spanien.