"Risotto kommt aus der italienischen Küche und Gräupchen werden traditionell hier in der Region verwendet", erklärt der sorbische Koch. "Das Gräupchen-Risotto ist also eine Verbindung aus etwas Neuem und etwas Traditionellem". Diese Mischung aus regionaler Küche und neuen Einflüssen, aus Bodenständigem und hoher Kochkunst findet sich in einigen Gerichten des Wjelbik.

Wechselnde Herrschaft wirkte sich auf sorbische Küche aus

Und die Besinnung auf das Traditionelle bei gleichzeitiger Offenheit für Neues passt offenbar zur sorbischen Küche, denn die hatte schon immer viele Einflüsse: Sie abzugrenzen sei deshalb schwierig, weil das sorbische Siedlungsgebiet in der Vergangenheit zu Böhmen, Preußen und Sachsen gehörte, erklärt Lukasch. "Im Prinzip haben wir von jedem Volk auch ihre kulinarischen Eigenheiten mitgenommen". Zusammen mit angebratenem Gemüse, Rosmarin, Thymian und Knoblauch kommen die angebratenen Lammhaxen in den Ofen. Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

Einige typisch sorbische Gerichte lassen sich trotzdem nennen: "Der größte Stolz ist bei den Sorben gekochtes Rindfleisch mit Meerrettich", sagt Lukasch. "Und dann gibt es noch die sorbische Rinderkraftbrühe mit Eierstich drin. Das ist der zweite große Stolz." Dass beide Speisen traditionell nichts Alltägliches waren, darauf deuten noch ihre Namen hin: Sorbisches Hochzeitsessen und sorbische Hochzeitssuppe. Außerdem sind zum Beispiel Plinse typisch.

Was ist ein typisches sorbisches Ostergericht?

Und was essen die Sorben traditionell zu Ostern? "Ich würde gar nicht sagen, dass es ein typisch sorbisches Osteressen gibt", sagt der Koch. Osterreiten und Ostereiermalen stünden im Mittelpunkt der sorbischen Ostertraditionen, das Essen sei für den Feiertag eher zweitrangig. Bei einigen ihm bekannten Familien auf dem Land gebe es aber Rindfleisch mit Meerrettich, das sorbische Hochzeitsessen. "Aber natürlich gibt es auch Lamm- oder Kalbsbraten" bei einigen Familien, da das im Frühling eben da sei.

Der Lammbraten mit Gräupchen-Risotto, blanchierten Bohnen und glasierten Möhren, den Lukasch an diesem Tag zubereitet, ist also nicht unbedingt ein ganz typisches traditionelles sorbisches Osteressen, aber jedenfalls passen die Zutaten zur Lausitz. Generell sei die sorbische Küche eine "Arme-Leute-Küche" in der traditionell relativ einfach gekocht werde - "mit allem, was hier in der Region wächst", sagt Lukasch.

Hoher Aufwand bei Zubereitung

Besonders einfach wirkt das, was er heute zubereitet, aber nicht: Bis der Braten in den Ofen wandern kann, vergeht fast eine Stunde Zubereitungszeit. Weitere drei Stunden muss das Fleisch im Ofen schmoren. Auch das Bärlauch-Risotto und die glasierten Möhren sind eher nichts für Anfänger in der Küche.

Der Aufwand sei auch deshalb so hoch, weil das Restaurant auf Fertigprodukte verzichte, sagt Lukasch. Fünf bis sechs Personen - bis auf zwei Lehrlinge alles ausgebildete Köche - würden immer gleichzeitig in der Küche arbeiten, erzählt er. Da hätten es andere Gastronomen deutlich leichter, die mit Fertigprodukten arbeiten, etwa für Soßen. An dem Tag, als Lukasch sich in die Töpfe schauen lässt, steht der Koch allerdings alleine in der Küche - es ist Ruhetag.

Nach drei Stunden kommt der Osterbraten aus dem Ofen

Er nimmt die Lammhaxen aus dem Ofen, die dort drei Stunden zusammen mit einer selbstgemachten Brühe und angebratenem Gemüse vor sich hergeschmort sind. Den Fond, der dabei entstanden ist, gießt er durch ein Passiertuch und schmeckt ihn mit Salz ab. Er drapiert Fleisch, Bohnen und Graupen-Risotto auf einem Teller, träufelt etwas von der Soße darüber und fertig ist der Osterschmaus. Die glasierten Möhren glänzen dabei so perfekt orange, als wären sie gemalt. Das Risotto hat der Bärlauch grün gefärbt. Thomas Lukasch präsentiert seinen Osterbraten. Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

Zum Nachtisch kreiert Lukasch eine Altbautzener Holunderkaltschale mit hausgemachter Quarkmousse. Mit Holunder habe man früher in der Region viel zubereitet, auch in den sorbischen Familien. Heute werde weniger damit gekocht, weil die Zeit dafür oft fehle.

Ein Rat an alle, die länger genießen wollen