In Wittichenau im Landkreis Bautzen sind mehr als 3.000 Euro als Spenden für die Hochwasseropfer in Bad Neuenahr gesammelt worden. Eine frühere Bewohnerin von Wittichenau, die heute in Bad Neuenahr lebt, hatte ein Video der Zerstörungen in ihre Lausitzer Heimat geschickt. Daraufhin stellten mehrere Wittichenauer verschiedene Spendenboxen auf und starteten bei einer Festveranstaltung einen Verkauf für den guten Zweck.