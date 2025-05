Zu Tatgeschehen, Motiv und Hintergründen sowie der Identität des Jugendlichen und der Getöteten geben die Behörden derzeit keine nähere Auskunft. Dem Zeugenaufruf der Polizei hat sich auch der Dresdner Verein Tolerave angeschlossen, der in der Techno-Szene gut vernetzt ist. Er will Zeugenhinweise auch anonym an die Polizei weiterleiten. Möglicherweise, so hieß es, scheuen Zeuginnen und Zeugen den Kontakt zu Polizei, weil sie Drogen konsumiert und an der illegalen Party teilgenommen haben.