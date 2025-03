Höhme schätzt, dass ein Baubeginn in ein bis zwei Jahren realistisch ist. Der Rathauschef verweist auf notwendige Absprachen mit der Deutschen Bahn, auf Planungen und Bauleistungen, die europaweit ausgeschrieben werden müssen. Die Kosten schätzt Höhme auf 15 bis 20 Millionen Euro. Gespräche über die Finanzierung sollen noch in diesem Monat beginnen. Der Oberbürgermeister hofft dabei auf Fördergelder vom Freistaat. Allerdings gibt es noch keinen beschlossenen Landeshaushalt.



Die Carolabrücke in Dresden soll schnellstmöglich komplett abgerissen werden. Die Straßenbrücke über die Elbe in Bad Schandau wird noch geprüft, soll mittelfristig aber durch einen Neubau ersetzt werden. In Großenhain ist eine Straßenbrücke über die Bahnstrecke Dresden - Berlin kurz vor Weihnachten 2024 innerhalb weniger Tage abgetragen worden.