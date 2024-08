Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Sport Mit Schweiß und Beharrlichkeit: Sportakrobatinnen in Hoyerswerda trainieren für WM

Hauptinhalt

24. August 2024, 08:00 Uhr

Wenn andere Sportvereine wegen der Hitze schon mal aufs Training verzichten, öffnet man in der Akrobatik-Halle in Hoyerswerda zum Lüften den Notausgang. Denn der Countdown läuft: Am 8. September beginnen die Weltmeisterschaften in Portugal und gleich sieben Mädchen wurden nominiert.