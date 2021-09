Ein Versicherungsbüro, ein Nagelstudio und ein Sonnenstudio waren zuletzt in der Ladenzeile im Erdgeschoss des großen Hochhauses untergebracht. Doch durch das benachbarte Einkaufszentrum - das Lausitz-Center - ist es schwer, Kundschaft hier in die Bonhoeffer Straße zu bekommen. Jetzt soll in den Geschäften Sport getrieben werden.

Der Sportverein FSG Medizin will sich hier eine eigene Trainingsstätte einrichten. Auch, um den Kampf um freie Hallenzeiten nicht mehr mitmachen zu müssen, sagt die Vereinsvorsitzende Anke Stefaniak: "Die letzten zehn Jahre haben wir als Verein immer eine Sportstätte anmieten müssen. Das Problem dabei ist, dass wir damit nicht über die Zeiten verfügen können, die wir tatsächlich brauchen." So sei bei der Schulturnhalle der Vormittag tabu und man könne nur die Nachmittags- und Abendstunden nutzen. Dabei müsste man sich die Zeiten noch mit anderen Nutzern teilen. "Das heißt, das Potential, das wir haben, können wir gar nicht ausleben", sagt die 40-Jährige.

Den symbolischen Scheck hatte Klinik-Chef Mirko Papenfuß am Mittwoch persönlich überreicht. Er weist auf die Historie des Vereins hin, die mit dem Krankenhaus verknüpft ist. "Diese Sportgemeinschaft hatte ihren Ursprung im Klinikum als Betriebssportgemeinschaft." In den späten 1950er-Jahren war sie entstanden. Papenfuß begrüßt das Engagement der Sportler. Es sei eine Herzensangelegenheit, es zu unterstützen.

Ab nächsten Frühjahr will die FSG Medizin an der Bonhoeffer Straße dann Gesundheits- und Rehasport anbieten. Der Standort wurde langfristig bei der Wohnungsgesellschaft gemietet. Hoyerswerdas Oberbürgermeister Ruban-Zeh freut sich über diese alternative Nutzungsvariante. Sie sei nachhaltig und werde auch wirklich auf lange Sicht das Wohngebiet beleben, ist der OB gewiss. "In der Nähe des Centers, denke ich, werden wir es nicht mehr schaffen, hier wieder Geschäfte herzubringen", so Ruban-Zeh.