In der sächsischen Gemeinde Spreetal an der brandenburgischen Grenze läuft seit dem Donnerstagvormittag ein großer Polizeieinsatz. Wie die Polizei auf Nachfrage von MDR SACHSEN mitteilte, geht es dabei um eine geplante Zwangsräumung eines Hauses sowie die Vollstreckung mehrerer Haftbefehle gegen einen staatenlosen Mann. Ob es Verbindungen zu den sogenannten Reichsbürgern gibt, konnte die Polizei am Donnerstag nicht bestätigen.

Neben Beamten der Polizeidirektion Görlitz sind den Angaben zufolge auch Beamte der Bundeszollverwaltung und Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes im Einsatz. Dieser dauere am frühen Abend weiter an, hieß es. Es seien Kriminaltechniker auf dem Gelände. Weitere Informationen zum Hintergrund des Einsatzes will die Polizei am Freitag bekannt geben.