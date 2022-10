Feier Kamenz startet Countdown zum 800-jährigen Stadtjubiläum

Mit einem Volksfest stimmt sich Kamenz am Sonnabend auf das 800-jährige Stadtjubiläum im Jahr 2025 ein. Die Auswahl des Datums ist kein Zufall, denn ab diesem Zeitpunkt sind es genau 800 Tage bis zur großen Feier. Damit das auch jeder mitbekommt, nimmt die Stadt am Abend am Rathaus eine Uhr in Betrieb, die den Countdown herunterzählt.