Daran war noch vor einem Monat nicht zu denken, als die Vereinsmitglieder das Geschäft im Eckhaus an der Pulsnitzer Straße erstmals betraten. "Es war mal ein Elektronikladen und überall standen noch Regale und Sachen", sagt Thomas Wolf. "Es gab doch einiges zu tun", stimmt Sebastian Schindler ein. "Aber wir sind ja ein Verein mit vielen aktiven Mitgliedern." So ging es Stück für Stück voran. Wegen des Corona-Lockdowns sei immer einzeln oder zu zweit gearbeitet worden.

Die Kosten bezahlt der Verein aus eigener Kasse. Das ist nicht so einfach, weil durch die Pandemie im vergangenen Jahr die Einnahmen fast komplett weggefallen sind. Man hatte aber noch Geld aus früheren Veranstaltungseinnahmen, Vermietungen und Getränkeverkauf auf dem Konto. Außerdem startete die Stadtwerkstatt eine Crowdfunding-Aktion im Internet. Die digitale Spendenbüchse erreichte das selbst gesteckte Sammelziel von 1.000 Euro. Die Volksbank Dresden-Bautzen legte noch 200 Euro obendrauf und so konnte der Umzug finanziert werden.

Wenn dann endlich wieder Veranstaltungen in Innenräumen möglich sind, wartet die Stadtwerkstatt mit einer Neuerung auf: Jugendliche aus Kamenz wollen den Jugendtreff "Café K" starten. Der Billardtisch steht schon da. Die Jungen und Mädchen hatten zuerst am alten Standort der Stadtwerkstatt mit der Einrichtung ihres Treffpunktes begonnen. "Dann kam der zweite Lockdown und sie konnten ihr Eröffnung nicht feiern", berichtet Sebastian Schindler. "Aber sie sind trotzdem noch frohen Mutes und dabei", versichert der 31-Jährige.

Dass das Jugendcafé trotz aller Stolpersteine nicht scheitert, freut Alexander Bulharu. Der heute 20-Jährige gehört zur ersten Schülergeneration, die vor fünf Jahren alles angeschoben hatte. "Ich hatte schon Bedenken, dass das Projekt wegen Corona sein Ende findet", sagt der Jura-Student. Dass dem nicht so ist, dafür hat die nachfolgende Schülergeneration gesorgt. Paula Hasselbach zum Beispiel. Für sie ist der Treff auch wichtig, damit sich darüber die Schulen in Kamenz verbinden können. "In der Stadt gibt es keinen Platz, wo man nach der Schule hingehen kann und sich mit Freunden aus anderen Schulen treffen kann", sagt die 15-Jährige. Den Raum dafür wolle man jetzt bieten. Je nachdem, wie es angenommen wird, sollen auch mehr Angebote hinzukommen.

Auch die Erwachsenen müssen in der Stadtwerkstatt einiges an Veranstaltungen wiederbeleben - mit dem Neustart nach dem Lockdown. Mit konkreten Terminen hält sich die Stadtwerkstatt bisher zurück. Man wartet erst die Entwicklungen im Pandemiegeschehen ab. Eins klappt in jedem Fall, verspricht Thomas Wolf: "Fest steht der Termin 'Tag der offenen Gartenpforte' am 20. Juni und es wird wahrscheinlich dieses Jahr noch eine Nummer größer werden."