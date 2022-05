Auf der A4 zwischen Weißenberg und Bautzen-Salzenforst haben sich in einer Baustelle zwei Unfälle ereignet. Nach ersten Informationen der Polizei wurde niemand verletzt. Allerdings gibt es erhebliche Verkehrsbehinderungen. Wegen der Bergungsarbeiten staut sich der Verkehr auf 16 Kilometern Länge.

In den nächsten zwei Wochen geht es auf der A4 in der Oberlausitz langsamer voran. An diesem Montag beginnen auf beiden Richtungsfahrbahnen zwischen den Anschlussstellen Kodersdorf und Bautzen-Ost Vorbereitungsarbeiten für eine größere Fahrbahnerneuerung. Das teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit.