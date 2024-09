Am Mittwoch hatten mehrere Unfälle auf der A4 zu einem riesigen Stau in Bautzen geführt. Wie die Polizei mitteilte, war am frühen Morgen ein 40 Jahre alter Fahrer einer Sattelzugmaschine im Baustellenbereich zwischen den Abfahrten Bautzen-Ost und Bautzen-West in Richtung Dresden verunglückt.