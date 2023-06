Mängel sind behoben Bautzen hat jetzt öffentliche Toiletten am Stausee

Hauptinhalt

Was für Berlin der Flughafen ist, das ist für Bautzen die öffentliche Toilettenanlage am Stausee. Mehr als zehn Jahre ist bei der Stadt über ein stilles Örtchen am See diskutiert worden. Zuletzt verschob sich die Inbetriebnahme. Wegen diverser Beanstandungen stand das neu errichtete Häuschen fast ein Jahr ungenutzt da. Jetzt sind die Mängel behoben und diese hatten sogar ihr Gutes.