Der Feuerwehrmann hakt die zu rettende Person ein, wird mit ihr zusammen an der Seilwinde wieder ein Stück weit hoch gezogen, fliegt mit ihr übers Wasser und setzt sie am Ufer ab.

Vorteile der Rettung per Helikopter

Neben Feuerwehr und DRF Luftrettung beteiligen sich auch DLRG und Wasserwacht an der Übung. Niklas Hoppe von der DLRG sieht klare Vorteile in der Wasserrettung per Helikopter: "Von oben haben wir einen viel besseren Blick und können die Hilfe suchende Person viel schneller finden", sagt er.



Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

Und auch die kürzere Rettungszeit des Helikopters sei ein entscheidender Vorteil: Innerhalb von zehn Minuten könne er da sein. Eine Rettung per Boot sei nur dann schneller, wenn schon Wasserretter vor Ort seien - das ist aber nicht an jedem See und zu jeder Zeit gegeben. "Und wenn es da zum Einsatzfall kommt, brauchen wir als Feuerwehr und DLRG meistens länger. Und dann ist es für die Ertrinkenden zu spät", sagt er.

Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

Zweites Jahr der Wasserrettung per Hubschrauber