Ein Angestellter einer Supermarktkette in Neuseeland hatte vor mehr als sechs Jahren die Idee für die "Stille Stunde". Er ist Vater eines autistischen Kindes. Nach dem positiven Feedback der Kundschaft hat die neuseeländische Supermarktkette das Konzept in allen 180 Filialen eingeführt.



In Sachsen bieten neben Bischofswerda auch weitere Supermärkte "Stille Stunden" an - beispielsweise die inhabergeführten Edeka-Märkte in Annaberg-Buchholz und in Dippoldiswalde oder der Dresdner Cap Markt.