Die "Bautzener Liedertafel - Verein für Liedgut und Heimatpflege" steht nicht nur für Tradition, sondern sympathisiert auch mit einer Politik am rechtskonservativen Rand. Mitglieder sangen beispielsweise auf Kundgebungen der AfD und beteiligten sich an Pegida-Demonstrationen. Der Verein tagt im Büro des AfD-Kreisverbandes in Bautzen. Die Vereinsvorsitzende Monika Maschinsky will sich bei MDR SACHSEN nicht näher zum Aufbau des Denkmals äußern. Sie begründet das damit, dass das Vorhaben in der Stadt derzeit zu kontrovers diskutiert werde. "Wenn es der 'Bautzener Liedertafel' gelingt, die einst barbarisch zerstörte Bismarckstatue wiederherzustellen und aufzurichten, wäre einem großen Künstler unserer Heimat Gerechtigkeit wiederfahren [sic.] und Genüge getan für sein einstiges Schaffen", schreibt Maschinsky in einem Brief an den Oberbürgermeister.