In Bautzen müssen Haushalte und Wirtschaft am Mittwochvormittag mit kurzzeitigen Stromabschaltungen rechnen. Das teilten die Energie- und Wasserwerke Bautzen (EWB) mit. Noch bis 12 Uhr würden planmäßige Wartungsarbeiten an einer Trafostation in der Innenstadt vorgenommen, hieß es.