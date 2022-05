"Die Erwartungshaltung [an diese Veranstaltung] ist vermutlich hoch", fasst Bürgermeister Mirko Pink die Anspannung im Saal zusammen. Hoyerswerda, macht Pink klar, verstehe sich als bildungsaktive Stadt und genau deswegen sollen durch die Bildungskonferenz Impulse gesetzt werden, um den Strukturwandel voranzutreiben. Denn "mit der Bildung fängt alles an", so Pink. "Mit den jungen Leuten beginnt die Zukunft."

Vertreter aus Politik und Stadtgesellschaft berichteten auf der Bildungskonferenz von ihren Ideen und Vorstellungen zum Strukturwandel und schilderten, welche Rolle Bildung dabei spielen kann. Bildrechte: Corinna Stumpf/Stadtverwaltung Hoyerswerda 15 Schulen, 20 Kitas, eine Musikschule, eine Bibliothek und eine Volkshochschule. Das Einzige, was in Hoyerswerda fehlt, sei eine Universität, scherzt Pink. Ansonsten zählen die städtischen Bildungseinrichtungen zu den Vorreitern in Sachen Digitalisierung. In den Klassenzimmern werden längst Notebooks und Tablets eingesetzt sowie auf digitalen Lernplattformen kommuniziert. Zahlreiche Ganztagsangebote erweitern das Bildungsgeschehen. Die Ausgangsbedingungen seien ideal, so Pink und "werden dabei helfen, den Strukturwandel zu meistern".

Zahlreiche Vorschläge konnten die Teilnehmer der Bildungskonferenz einbringen. Die Ideen sollen nun in der Praxis erprobt werden. Bildrechte: MDR/Florian Glatter Aber wie kann der Strukturwandel konkret gelingen? Hoyerswerdas Oberbürgermeister Torsten Ruban-Zeh (SPD) hat darauf eine klare Antwort: "Wir brauchen Perspektiven in der Arbeit, in den weichen Standortfaktoren, dass man hier gut und gerne leben kann und wir brauchen gute Adern in die großen Städte". Doch für die Umsetzung dieser Visionen brauche es Menschen, die mit anpacken. Und dabei spiele Bildung eine besondere Rolle. Denn Bildung heißt nicht nur Schule und Unterricht, mit dem Ziel eines möglichst hohen Abschlusses, so Ruban-Zeh. Vielmehr ginge es darum, dass die Heranwachsenden lernen, mit dem Wandel umzugehen. Teilhabe und Zusammenhalt stehen im Mittelpunkt.

Evelyn Scholz von der städtischen Koordinierungsstelle ergänzt: "Die Jugendlichen müssen lernen, wie sie mit Veränderungen umgehen und sich aktiv einbringen können". Dafür sei es wichtig, "dass die jungen Menschen wissen, was es alles in der Stadt gibt und erst dann werden sie sagen, dass es hier schön ist und sie hier bleiben wollen". Dafür müsse mehr auf Ganztagsangebote und Praktika in Unternehmen gesetzt werden, so Scholz.

Bildung ist wichtig, damit die Jugendlichen den Wandel aktiv gestalten können. Evelyn Scholz Koordinierungsstelle Bildung Stadt Hoyerswerda

Bildung, oder im weitesten Sinne gesellschaftliche Teilhabe, soll der Motor des Strukturwandels werden, macht Scholz ihre Ambitionen klar. Nach ein paar einführenden Worten und Impulsvorträgen zum Thema Strukturwandel wird deswegen hart diskutiert. Überall in der Lausitzhalle in Hoyerswerda sitzen kleine Gruppen mit den unterschiedlichsten Akteuren aus Verwaltung, von Vereinen oder der Unternehmerschaft. Gemeinsam reden die Teilnehmer über konkrete Ideen, wie beispielsweise kulturelle Angebote künftig verbreitet werden können, um mehr Menschen zu erreichen. Oder wie die Stadtverwaltung kommunale Projekte kommunizieren und Bürger einbinden soll. Und, so der Wunsch vieler Akteure, der Strukturwandel soll stärker im Mittelpunkt stehen. Außerdem sollen vermehrt Diskussionsrunden vor allem für jüngere Schülerinnen und Schüler entstehen.

Diese Ideen sollen sich nun in der Praxis bewähren, so Scholz. Eine Gruppe will beispielsweise einen Instagram-Kanal aufbauen, um jungen Menschen Stellenausschreibungen von lokalen Unternehmen zu präsentieren. Andere wollen die Sichtbarkeit von Veranstaltungen und Bildungsangeboten erhöhen und dafür eine eigene Website erstellen. Und eine dritte Gruppe plant beispielsweise, Jugendliche zu fragen, was sie bewegen würde, in der Stadt zu bleiben und nicht wegzuziehen. Die Koordinierungsstelle Bildung unterstützt die Teilnehmer der Konferenz bei der Umsetzung dieser Ideen und steht als Ansprechpartner zur Verfügung. Nach sechs Monaten wollen die Initiatoren ein Resümee ziehen.