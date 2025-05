Festival Subsorb łł Von der Lausitz zu den Sternen – das Festival für sorbische Subkultur

16. Mai 2025, 10:21 Uhr

Auf dem Festival Subsorb łł treffen sich in Hoyerswerda junge Sorbinnen und Sorben zum gemeinsamen Feiern, Kunst-Anschauen und Diskutieren. Sie gehen damit ihren eigenen Weg in der Verbindung von Tradition und Popkultur. Dabei geht es um gelebte Zweisprachigkeit. Kurzfilme oder Workshops lassen auch jene in die Kultur der slawischen Minderheit eintauchen, die die Sprache nicht sprechen. Die Veranstaltung "Serbski Spacelab" greift dabei sogar nach den Sternen.