In die Tagebaurestlöcher im Lausitzer Seenland konnte in diesem Jahr mehr Wasser eingeleitet werden als in den Vorjahren. Das teilte die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mit. Danach flossen mehr als 130 Millionen Kubikmeter in die Seen. Im Vorjahr waren es wegen der Trockenheit nur 63 Millionen Kubikmeter.

In den drei vorangegangen Trockenjahren konnte bedeutend weniger Vorflutwasser zur Flutung genutzt werden Uwe Steinhuber Pressesprecher LMBV

Das meiste Wasser für die Flutung der Gruben lieferte in diesem Jahr die Spree. Nach Angaben der LMBV waren das immerhin 93 Millionen Kubikmeter. Das kostbare Nass kam aber auch aus der Schwarzen Elster und der Lausitzer Neiße. Hauptabnehmer im sächsischen Teil des Lausitzer Seenlandes waren das Speicherbecken Lohsa II und der Bärwalder See. In den Bernsteinsee flossen 15 Millionen Kubikmeter Wasser. Die Flutung sorgte für die Verbesserung und Stabilisierung der dortigen Wasserbeschaffenheit. Der bereits touristisch genutzte Geierswalder See bekam 13 Millionen Kubikmeter Wasser aus der Schwarzen Elster zugeleitet.

Wasser kennt keine Landesgrenzen

Hauptabnehmer im brandenburgischen Teil des Lausitzer Seenlandes ist der Sedlitzer See. Seit Sommer 2020 ist er Flutungsschwerpunkt. Dieses Jahr flossen 28 Millionen Kubikmeter Wasser aus Spree und Neiße und zwölf Millionen Kubikmeter Wasser aus Nachbargewässern in den Sedlitzer See. Damit stieg der Wasserspiegel um 2 Meter auf 97,4 Meter. Das war dringend notwendig für die Fortsetzung der Sanierung des Sees, so die LMBV. In den Großräschener See flossen in diesem Jahr 6,6 Millionen Kubikmeter Wasser.

Geben und Nehmen

Doch die LMBV leitet nicht nur Wasser in die Bergbaufolgeseen, sie gibt auch einen großen Teil wieder ab in die Flüsse. Das geschieht vor allem in Trockenzeiten, teilte der Bergbausanierer mit. So konnten in diesem Jahr bisher 54 Millionen Kubikmeter dem Spreegebiet zugeführt werden. 31 Millionen Kubikmeter gingen wieder ins Elstergebiet und 7,5 Millionen Kubikmeter wurden dem Neißegebiet zur Verfügung gestellt. Das waren in diesem Jahr mehr als 92 Millionen Kubikmeter Wasser.