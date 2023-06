Klima-Proteste Hunderte demonstrieren für raschen Kohleausstieg in der Lausitz

Mehrere Hundert Menschen demonstrieren am Tagebau Welzow in der Lausitz für einen raschen Ausstieg aus der Kohle-Verstromung. Aufgerufen haben zu der Protestaktion am Sonntag unter anderem Fridays for Future.