Einen Tag nach der Festnahme eines Tatverdächtigen im Fall des getöteten Mädchens in Großröhrsdorf hat ein Richter dessen Einweisung in eine Psychiatrie angewiesen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagnachmittag mit. Ein 15-Jähriger steht im Verdacht, das 16 Jahre alte Mädchen in der vergangenen Woche getötet zu haben. Er wurde am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Im Ergebnis ordnete dieser die Unterbringung des Tatverdächtigen in einer geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses an.



Die Ermittlungen zum Tatmotiv, zur Begehungsweise und den sonstigen Tatumständen dauern an. Am Freitag wurde das elterliche Wohnhaus des Jugendlichen erneut durchsucht.

Zeugen fanden schwerverletztes Mädchen in Garagenhof

In diesem Garagenkomplex wurde das schwerverletzte Mädchen gefunden. Bildrechte: xcitepress Der Jugendliche soll das Mädchen am Mittwoch vergangener Woche in einem Garagenhof in Großröhrsdorf niedergestochen haben. Zeugen fanden das schwer verletzte Opfer in einem Garagenkomplex. Rettungskräfte reanimierten die Jugendliche zunächst und brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie jedoch ihren Verletzungen erlag. Beide kannten sich Medienberichten zufolge aus der Schule. Nach mehreren Zeugenhinweisen waren am Donnerstag Polizisten und Kriminalisten zum Elternhaus gefahren, hatten es durchsucht und den Jungen festgenommen.

Kleinstadt unter Schock