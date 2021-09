Ermittlungen Tötungsverbrechen in Großröhrsdorf: 15-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Nach dem gewaltsamen Tod einer Jugendlichen in Großröhrsdorf ist am Donnerstag ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Ein 15-jähriger Deutscher steht im Verdacht, die 16-Jährige getötet zu haben. Der Einsatz und die Ermittlungen dauern an.