In Taubenheim in der Gemeinde Sohland an der Spree ist ein Spezial-Einsatzkommando der Sächsischen Polizei zum Einsatz ausgerückt. Eine Verantwortliche für das Obere Schloss Philippi hatte laut Polizeidirektion Görlitz am Montag um 18:30 Uhr einen Einbruch festgestellt und mehrere Täter gemeldet. Weil die Unbekannten möglicherweise bewaffnet waren, wurde eine Spezialeinheit der Polizei angefordert. Das Gebäude wurde umstellt und von einem Spezialeinsatzkommando bis 2:40 Uhr morgens durchsucht. Auch ein Hubschrauber war zum Einsatz.