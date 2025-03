Einer der Ranger im Schutzgebiet, Mario Trampenau, hat nach Hinweisen von Besuchern die Stelle mit den blauen Moorfröschen gefunden: "Wir haben ja bloß wenige Tage Zeit, etwa fünf bis sieben Tage im Jahr, wo die Männchen sich blau färben während der Paarungszeit. Und das war jetzt das perfekte Wetter. Jetzt warten die Männer im Wasser auf vorbeikommende Weibchen". Zehn Jahre hat der Ranger keine blauen Frösche mehr zu Gesicht bekommen. Die Tiere seien sehr scheu und würden auf Tritte, Rascheln oder Bewegungen mit Abtauchen reagieren: "Wahrscheinlich sind sie, weil sie so am Wegesrand sind, Leute schon gewöhnt gewesen."

Dass die Hormone bei den Tieren im Frühling zeitweise verrückt spielen, können Besucher der Teichlandschaft derzeit auch bei anderen Tieren hören, erklärt der stellvertretende Leiter der Reservatsverwaltung, Jan Prignitz, MDR SACHSEN: "Der Seeadler ruft hier auch im Teichgebiet immer wieder mal. Die Rohrdommel wird demnächst zu hören sein. Die Kraniche stehen mittlerweile paarweise auf den Flächen, die Balz ist durch. Wir erwarten die Seeschwalben demnächst hier, an der Flussseeschwalben-Insel am Brösaer Teich. Und die Kiebitze sind auch schon in der Landschaft."