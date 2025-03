3D-Modell als Grundlage für weitere Untersuchungen

Das digitale Abbild soll historische Veränderungen am Teufelsstein nachvollziehbar machen, sagte der Professor für Laserscanning Danilo Schneider MDR SACHSEN: "Wir können dieses 3D-Modell auseinander nehmen in einzelne Steinblöcke. Und so wie in einem 3D-Puzzle dann prüfen, welcher Stein passt mit welchem zusammen?" Diese Untersuchungen sollen eine Datengrundlage für weitere Untersuchungen schaffen, zum Beispiel für Simulationen, wie die Sonne in die Gesteinsformation rein- bzw. durchscheint.

Wir können dieses 3D-Modell auseinander nehmen in einzelne Steinblöcke. Und so wie in einem 3D-Puzzle dann prüfen, welcher Stein passt mit welchem zusammen? Danilo Schneider Professor für Laserscanning

In Auftrag gegeben wurde das Modell vom Landesamt für Archäologie. Damit soll die Arbeit von Hobby-Archäologen aus der Oberlausitz unterstützt werden, die das Rätsel um die Granitsteinblöcke zu entschlüsseln versuchen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

War der Pließkowitzer Teufelsstein ein Heiligtum?

Hobby-Archäologe Ralf Herold ist sich sicher, dass das steinzeitliche Monument bei Pließkowitz ein Sonnen-Heiligtum war: "Hier in dieser Kluft, wo ich jetzt stehe, ist es die Tag- und Nachtgleiche. Man sieht in dieser Richtung den Sonnenaufgang der Tag- und Nachtgleiche. Und in der Gegenrichtung den Sonnenuntergang der Tag- und Nachtgleiche. Und dann haben wir hier drüben diesen Altar!"

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mutmaßlich während der Christianisierung im 12. Jahrhundert sei die heidnische Kultstätte bewusst als Altar geschliffen worden, so Herold. Heute jedoch liege die Stätte zerstört da: "Die eine Platte steckt in der Kluft und eine liegt daneben. Wir möchten den Altar wieder so herstellen, wie er früher vor seiner Zerstörung war."

Wir sehen in diesen Felsen eine Einmaligkeit in Europa. Ralf Herold Hobby-Archäologe aus der Oberlausitz