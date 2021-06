Seit Sonnabend gibt es in Bautzen wieder Theatervorstellungen. Das Deutsch-Sorbische Volkstheater präsentiert mehrere neue Stücke im Theatergarten. "Weil wir nicht wussten, wie sich die Pandemie entwickelt, haben wir gesagt, wir werden in dieser Spielzeit nichts mehr drinnen präsentieren. Wir gehen nur noch mit Freiluftangeboten an das Publikum", sagt Theaterintendant Lutz Hillmann.

Im Garten am großen Schauspielhaus sind zunächst zwei Premieren des Puppentheaters zu sehen. Am Sonnabend wird "Godow und Somorrha – Gedöns vonner Insel gezeigt" - der zweite Teil des ironischen Handpuppenstücks von Stephan Siegfried. Am Sonntag bringen die Theaterleute "Kaspar und das Wahrheitstuch" auf die Bühne – ein Stück, das am Bautzener Theater Tradition hat und jetzt in einer überarbeiteten Neuinszenierung gezeigt wird.