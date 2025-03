Aufgeben wollen die Mitarbeitenden am Thespis Zentrum aber nicht. Bis andere Förderungen gefunden seien, würde das Team ehrenamtlich weitermachen, sagte Georg Genoux MDR KULTUR. "Das heißt aber nicht, dass das endlos so geht." Man arbeite mit Hochdruck daran, Folgefinanzierungen zu finden. Bisher standen dem Thespis Zentrum 200.000 Euro Förderung aus einem Integrationsprogramm des Sozialministeriums zur Verfügung.

Thespis-Leiter Georg Genoux betonte, dass durch das Zentrum Menschen in Kontakt kämen, die "wahrscheinlich sonst nie miteinander sprechen würden." Davon ausgehend hob er den Mehrwert für die Stadtgesellschaft hervor: "Durch diesen unmittelbaren Kontakt durch das Theater – Theater löst auch immer Empathie aus – kann man sehr viel erreichen für ein gutes Miteinander hier in Bautzen."

Ein großer Teil der Theaterarbeit seien die persönlichen Lebensgeschichten der Teilnehmenden, erklärte Thespis-Leiter Georg Genoux. Durch die Arbeit könnten sie sich als Helden statt als Opfer ihrer eigenen Biografien sehen. "In einer Stadt, wo so eine Spaltung stattfindet zwischen Menschen, ist ja das Thespis das einzige Zentrum, was nicht polarisiert", so Genoux.

Thespis Zentrum Das Thespis Zentrum ist das soziotheatrale Zentrum des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters in Bautzen. Es hat einen eigenen zweistöckigen Raum in der Goschwitzstraße im Zentrum von Bautzen. Dort werden seit 2018 interkulturelle Projekte mit Bautzener Bürgerinnen und Bürgern, Menschen mit Migrationsgeschichte, insbesondere auch Geflüchteten unternommen. Seit sechs Jahren gibt es ihnen einen Raum, um anzukommen, sich einzubringen und auch sich abzulenken von oft schwerwiegenden Verlusten. Gefördert wurde es bisher von der Kulturstiftung des Freistaats Sachsen.

Trotz der unsicheren finanziellen Lage hat das Thespis-Zentrum Pläne für die Zukunft: Die Projektleitung wollte Georg Genoux in diesem Jahr eigentlich an drei Frauen abgeben, darunter Halimeh Ibrahim aus dem Libanon und Yana Humenna aus der Ukraine. "Eine Muslimin und eine Jüdin, das ist ja in der heutigen Zeit auch nicht selbstverständlich, dass Menschen auch aufgrund des Konflikts in Palästina so zusammenarbeiten. Dadurch wollten wir auch ein Zeichen setzen", so Genoux.