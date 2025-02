Diese hohe Nachfrage sei so nicht absehbar gewesen und habe das System an seine Grenzen gebracht. Schon in der Nacht zu Montag seien 108.000 Aufrufe im Ticketsystem zu verzeichnen gewesen. "Das ist jenseits aller Vorstellungen und Erfahrungen aus der Vergangenheit", postete das Team der Krabatmühle auf seiner Facebook-Seite.