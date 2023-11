Eilika, Velvet und Barthel hören aufs Wort. Eben noch haben die beiden American Staffords mit dem Rottweiler auf dem Hundeplatz an der Bautzener Talsperre herumgetollt. Ein Kommando später sitzen alle Drei mit hängenden Zungen aufgereiht neben Arlette Nürnberger. Ihre massigen Körper aber auch das Wissen um den Missbrauch solcher Rassen als Kampfhunde verleiten einen Außenstehenden nicht zum spontanen Knuddeln. Aber Hundetrainerin Arlette Nürnberger räumt Bedenken sofort aus. Velvet, auch liebevoll Hummel genannt, ist sogar ein ausgebildeter Therapiehund, erklärt die 41-Jährige.

Arlette Nürnberger muss schlucken, wenn sie an Fälle denkt, wo abgegebene Hunde keinen passenden Besitzer finden und wie ein Wanderpokal immer wieder ins Tierheim zurückgeschafft werden. "Man muss Hunde, wenn man die irgendwo rausholt, erst einmal ankommen lassen, kennenlernen, resozialisieren. Erst wissen, wo es hängt, um dann den passenden Besitzer zu finden", sagt die Hundetrainerin.

Ein Vorbild ist für sie in dieser Beziehung der in den USA lebende Hundeflüsterer Cesar Millan. "Er hat Tiere, die andere schon aufgegeben haben, resozialisiert." Anschließend habe er die Hunde erfolgreich vermittelt können - an Familien, die sich für das Tier beworben hatten und dann ordentlich ins Zeug legen mussten, um diesen Hund zu bekommen, wie die Oberlausitzerin beschreibt.