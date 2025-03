Am Donnerstagnachmittag hat es bei Caminau einen tödlichen Unfall gegeben. Laut Polizeidirektion Görlitz waren kurz vor 14:30 Uhr auf der Bundesstraße 96 zwischen Königswartha und Hoyerswerda ein Kleinwagen und ein Lkw zusammengestoßen. Die Fahrerin des Kleinwagens starb an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer erlitt laut Polizei einen Schock. Die Höhe des Sachschadens stand am Donnerstagabend noch nicht fest. Wie es zur Kollision kam, müsse nun ein Gutachter prüfen, hieß es.