Feuer Tote bei Wohnhausbrand in Crosta

Ein Brand in einem Wohnhaus in der Oberlausitz hat ein Menschenleben gekostet. Das Feuer breitete sich am Mittwochabend schnell im gesamten Gebäude bis hoch in den Dachstuhl aus. Bis in die frühen Morgenstunden dauerten die Löscharbeiten.