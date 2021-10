Montagnachmittag. Es nieselt. Langsam füllt sich der Parkplatz an der Raststätte Oberlausitz Süd. Im Fünf-Minuten-Takt rollen Lastwagen auf die noch wenigen freien Parkplätze. Die meisten Fahrer und Fahrerinnen kommen aus Polen, Russland oder Tschechien. Sie sind hier, um ihre Ruhepause von mindestens 45 Minuten einzulegen. Was sofort ins Auge fällt: Viele ausländische Lkw sind mit großen knallroten und gelben Warnschildern beklebt. Und zwar an der Fahrerkabine, in der Mitte des Anhängers und hinten an der Laderampe. Auf dem Aufkleber, der in etwa die Maße eines DIN-A-4- Blattes hat, steht in großen Buchstaben das englische Wort ATTENTION und auf französisch ANGLES MORTS. Heißt so viel wie: Achtung "toter Winkel". In der Mitte des Stickers ist ein weißer Lastwagen abgebildet, schwarze Streifen zeigen die Bereiche, die der Fahrer nicht einsehen kann.