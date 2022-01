In Ostsachsen sind am Montagmorgen zwei Wölfe bei Verkehrsunfällen getötet worden. Darüber informierte die Sprecherin des Sächsischen Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Karin Bernhardt. Ihrer Behörde war gegen 7:00 Uhr ein totes Tier an der S127 bei Cunnersdorf gemeldet worden. "Eine Stunde später kam die Nachricht, das bei Neukirch in der Lausitz an der S119 auch ein ein toter Wolf liegt", sagte Bernhardt. Nach ersten Angaben sollen beide Tiere beim Überqueren der Straßen von Autos erfasst und tödlich verletzt worden sein.