Die Suche nach einer Babyleiche in einer Kompostieranlage bei Wittichenau ist am Dienstagnachmittag ohne Ergebnis beendet worden. Das teilte der Sprecher der Dresdner Staatsanwaltschaft, Jürgen Schmidt, auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Die Behörde und die Polizeidirektion Dresden suchen seit Anfang September nach dem toten Neugeborenen. So wurde das Gelände mit Bioabfällen im Landkreis Bautzen auch schon am 27. September, am 8. Oktober sowie am Montag durchforstet.