"Schiff ahoi!" soll es an vier weiteren Tagebauseen im Lausitzer Seenland heißen. Wie die Landesregierung Brandenburgs mitteilte, soll am Großräschener See, dem Sedlitzer See und dem brandenburgischen Teil des Geierswalder und des Partwitzer Sees das Befahren durch Sport- und Segelboote sowie Wasserwandern, Baden und Tauchen erlaubt werden. Das sei mit dem Bergbausanierer LMBV vereinbart worden. Der sächsische Teil des Geierswalder und des Partwitzer Sees werden bereits touristisch genutzt.