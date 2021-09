Zwei Wochen nach dem gewaltsamen Tod einer 16-Jährigen in Großröhrsdorf haben in der Stadtkirche rund 100 Menschen gemeinsam um das Mädchen getrauert. Pfarrer Stefan Schwarzenberg sagte Mittwochabend bei der Andacht, auf die Frage "Warum bloß?" gebe es leider keine Antwort. Was bleibe, sei zusammenzurücken. Bereits kurz nach der Tat hatten sich Menschen am Tatort versammelt und der Getöteten gedacht.