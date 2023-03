Nur den Talsperren in Cranzahl (87 Prozent) und Pöhl (89 Prozent) fehlt noch Wasser. Problematisch sieht es bei der Talsperre Quitzdorf aus: Die Zuflüsse aus dem Schwarzen Schöps waren in den vergangenen Wintermonaten zu gering, so dass bisher nur 76 Prozent des Stauziels erreicht wurden. Allgemein floss bis Jahresanfang zu wenig Wasser in Sachsens Talsperren.